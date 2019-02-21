تغييرات جذرية مرتقبة في الحكومة السودانية

نقل اعلام محلي من مصادر مطلعة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان؛ تغيرات مرتقبة في الحكومة؛ تطال عدد من الوزراء.
يتردد داخل اروقة الحزب؛ عودة بعض المتشددين من الحرس القديم الى واجهة الاحداث؛ وتولي مناصب رفيعة في الجهاز التنفيذي بحسب ما اشارت اليه المصادر.
وقالت صحيفة "الانتباهة" بحسب مصدر مطلع ان التغيير سيشمل فصل وزارة المالية عن رئاسة الوزراء المنصبين الذي يتقلدهما معتز موسى.
واضافت الصحيفة انه من بين الاسماء المرشحة للعودة الى المشهد السياسي؛ على كرتي وعوض الجاز؛ واحمد هارون والي ولاية شمال كردفان؛ فيما رشح الفريق اول ركن عوض بن عوف في منصب رفيع بمؤسسة الرئاسة.
صحيفة آخر لحظة قالت انها علمت من مصدر موثوق بالحزب الحاكم؛ بأن التغييرات ستطال وزراء المالية، النفط، الزراعة.
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