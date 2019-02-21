مدير الامن والمخابرات يكشف حقائق جديدة عن احتجاجات السودان

اتهم مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني؛ الفريق أول صلاح عبد الله قوش؛ دول لم يسمها قال أن لها خلافات مع الاخوان المسلمين بدعم الاحتجاجات في السودان.

وكشف قوش عن عوامل داخلية وخارجية تسببت في اندلاع الاحتجاجات في البلاد؛ منها تفشي الفساد والمحسوبية وعدم وجود رؤية حكومة واضح للاقتصاد؛ اضافة الى ضعف الخطاب الرسمي للدولة.

وقال قوش في اجتماع اليوم الاربعاء بالبرلمان احيط بسرية تامة استمر لاربعة ساعات مع رؤساء اللجان ورؤساء الكتل النيابية؛ بان الازمة إقتصادية تحولت الي مطالب سياسية.

وأكد مدير الأمن؛ وجود 1000 معتقل؛ من جملة الفين تم الافراج عنهم مؤخرا ؛ وقال تم تحويل المعتقلين في موكب بحري الاحد الماضي الي المحاكم؛ مبرئا عناصر الامن من قتل المتظاهرين، وقال انهم لا يستخدموا السلاح الا للدفاع عن النفس.

وبحسب مصادر طالب النائب بكتلة الحزب الحاكم؛ محمد الحسن الامين بس قانون لرفع الحصانة عن عناصر الامن الذين يثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان.

ومن ناحيته انتقد النائب المستقل ابوالقاسم برطم؛ ما اسماه المعاملة غير الانسانية للمعتقلين والمعتقلات داخل مقار اجهزة الامن؛ وطالب بتقديم احصائية لاعداد الشهداء والمسؤولين عن قتلهم.

واشار برطم الى ان الازمة في البلاد ليست فقط في المعاناة الاقتصادية وانما احتقان سياسي وظلم اجتماعي؛ قبل ان يؤكد ان التعامل الامني لن يجدي في معالجتها.

وفي الاجتماع طرح بشير ادم رحمة النائب عن حزب المؤتمر الشعبي في البرلمان؛ عدة تساولات عن اعداد الوفيات خلال الاحتجاجات والمسئولين عن اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل.