إنطلاق موكب 21 فبراير من مدينة كرمة البلد في الولاية الشمالية

إنطلقت قبل قليل أولى تظاهرات موكب الرحيل موكب21 فبراير الذي دعت له قوي إعلان الحرية والتغيير بتظاهرة في مدينة كرمة البلد في الولاية الشمالية تجوب الآن سوق البرقيق وسط هتافات من الجماهير تطالب برحيل نظام البشير .

وتشهد السودان مظاهرات كبيرة منذ التاسع عشر كانون أول / ديسمبر من العام 2018 جراء الغلاء وارتفاع أسعار الخبز حيث باتت تطالب الاحتجاجات برحيل نظام الرئيس عمر البشير.

وقتل العشرات من المواطنين السودانيين جراء المظاهرات والمواجهات والاشتباكات اليومية التي تجري في محافظات السودان.