امرأة تصاب بـ500 ثقب في قرنية عينها بسبب الهاتف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أصيبت امرأة من مدينة ”كاوشيونغ“ جنوبي تايوان بـ500 ثقب في قرنية إحدى عينيها بسبب استخدامها الهاتف بطريقة خاطئة.
وعانت ”تشن“ التي تعمل ”سكرتيرة“ من آلام شديدة في عينيها، وهو ما دفعها للذهاب إلى المستشفى لمحاولة تخفيف الانزعاج.
ووجد الأطباء أن قرنية عينها اليسرى ممتلئة بالدماء، وكان بصرها تضرر بشكل دائم، كما أن الرؤية في عينها اليمنى أصبحت سيئة جدًّا لوجود 500 ثقب في قرنيتها.
وكانت شين رفعت سطوع هاتفها لأقصى درجة لتتمكن من رؤية تفاصيل الشاشة عند الخروج من المنزل، ولم تقم بتغييرها خلال عامين.
وأوضح أحد الأطباء الذين عالجوا ”تشن“ أن هاتفها كان يبعث ضوءًا بشدة تصل إلى 625 ”لومن“ أي أكثر من ضعف المستوى الموصى به وهو 300 لومن.
وأضاف أن تعريض العين إلى ضوء بشدة 600 لومن لمدة ساعتين فقط له نفس التأثير الذي يحدثه التعرض للخبز في ”الميكروويف“.
ويوصي الأطباء مستخدمي الهاتف الجوال، بعدم إطفاء الضوء في الغرفة عند استخدام هواتفهم ليلًا.
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