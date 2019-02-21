نبيل الكوكي يعيد الهلال الى طريقة 4-4-2 ويخطط لضرب زيسكو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بدأ المدير الفني الجديد لنادي الهلال مهمته مع الازرق في مران الامس بعد جلسة مع اللاعبين وتحدث فيها عن المرحلة المقبلة واهمية المباراة التي تلعب امام زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة واستهل الكوكي مران الهلال بالشق التكتيكي وعاد الى طريقة 4-4-2 والتي ميزت الهلال في عهد التونسي نبيل الكوكي ويتوقع ان يعود فيها المدرب الى اللاعبين اطهر في الرواق الايمن واللاعب امبوبو في الهجوم ووليد الشعلة للاستفادة من قدراتهما في مباراة زيسكو وشهدت الحصة الفنية تألق عددا من اللاعبين لاقناع التونسي لحجز مقاعدهم في تشكيلة الجولة الثالثة ويسعي المدير الفني للهلال لتحقيق الفوز على زيسكو وذلك بغرض تحقيق نتيجة تصعد بالفريق الى المركز الاول قبل العودة الى ملعبه في الجولتين الرابعة والخامسة امام زيسكو وناكانا ويختتم في الجولة السادسة خارج ملعبه امام الاشانتي الغاني.

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