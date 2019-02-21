ألمانيا: ترفض تسليم أي أسلحة للسعودية… والسبب الحرب على اليمن ومقتل خاشقجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء أن القرارات المستقبلية بشأن تسليم أسلحة للسعودية ستتوقف على كيفية تطور الأمور في اليمن.

وقال في مؤتمر صحافي “موقف الحكومة الألمانية هو أننا لا نسلم أي أسلحة للسعودية في الوقت الحالي وسوف نتخذ القرارات المستقبلية بناء على تطورات صراع اليمن وما إذا كان يتم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في محادثات السلام بستوكهولم”.

كانت ألمانيا قد قالت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إنها سترفض أي تراخيص خاصة بتصدير الأسلحة مستقبلا للسعودية بسبب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ولم تحظر رسميا اتفاقات سبق أن أقرتها لكنها حثت القطاع على الإحجام عن تصدير مثل هذه الشحنات في الوقت الحالي. (رويترز)

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