مدير الموانئ المُقال يكشف تفاصيل صفقة الميناء الجنوبي

شهاب محمد - الخرطوم - ميناء

الخليج 365 :

كشف مدير إدارة هيئة الموانئ البحرية اللواء عبد الحفيظ صالح أسباب إقالته بعد ساعات من إبلاغه بها.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الخميس” إن رفض استئجار ميناء بورتسودان لشركة فلبينية قبل توفيق أوضاع العاملين يعتبر سببًا أساسيًا في إقالته.

وأوضح عبد الحفيظ أنه تم إخطاره بالإقالة عبر الهاتف، حيث زاره بعد ذلك وزير النقبل في المنزل وأخبره بقرار الإقالة.

وأضاف” رئيس الوزراء اتصل بوزير النقل والطرق والجسور وأخطره بقرار إقالتي، وأعتقد أن هذا قضاء وقدر وتقلبات الإنسان بيد الرحمن”.

وأكّد عبد الحفيظ أنه لا يوجد هناك ما يمنع إيقاف الصفقة الفلبينية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية نفسها أعطت الحق في التراجع عن الصفقة في الفترة التأهيلية ما بعد التوقيع، وبعد الانتهاء من التوقيع يمكن الدخول في فترة تفاوضية جديدة، وكل أمر يطرأ ويؤثر في المسيرة يجوز لأي من الطرفين التراجع عن الصفقة.

وأوضح أن العقد حدد فترة زمنية قدرها أربعة شهور وإذا لم يتم التوصل لاتفاق فلا مانع من التراجع عن الصفقة.

وقال اللواء عبد الحفيظ إن هنالك اتفاقيات تمت غير الاتفاقية الرسمية، وتتمثل في تسليم الحكومة مبالغ مالية كجزء من الصفقة خاصة أن الحكومة استعجلت الدفع المقدم وتم صرف هذه الأموال، وبعد استلام الأموال لا مجال غير المضي في العقد.