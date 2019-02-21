بنك السودان المركزي ينفي إنهيار القطاع المصرفي بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - بنك السودان

الخليج 365 :

نفى بنك السودان المركزي، حدوث أي انهيار للقطاع المصرفي، وقال إن القطاع مايزال تحت التحكم، وأن جميع مؤشرات السلامة المصرفية تثبت عدم وجود مشكلة.

وأكد مدير الرقابه المصرفية بالبنك محمود صلاح، أن الجهاز المصرفي لا يزال يحافظ على الاستقرار، مشيراً الى عدم وجود مشكلة تؤثر على المواقف المالية للجهاز المصرفي وأن معدلات رؤوس الأموال قوية.

وقال صلاح، خلال حديثه فى منتدي تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن معظم الأزمات المالية تنشأ بإنهيار المؤسسات المالية وفقدان الثقة فيها، وأضاف “وهو مالم يحدث عندنا في السودان”.

وأكد على أن ارتفاع أسعار السلع والتضخم يؤثران على القطاع المصرفي، وأشار الى وجود علاقة قوية بين استقرار السياسات الاقتصادية واستقرار الجهاز المصرفي.

وكانت الحكومة السودانية، نفذت مطلع فبراير العام الماضي إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين، تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، شملت تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف أجهزة الصرافة الآلية.