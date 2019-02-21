شهاب محمد - الخرطوم - الدولار الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 21\02\2019م (وقت نشر الخبر ) سعر صرف الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي73.40 جنيهالريال السعودي19.35 جنيهاًالدرهم الاماراتي22.40 جنيهااليورو82.00 جنيهالجنيه الاسترليني95.00 جنيهالجنية المصري4.32 جنيهالريال القطري19.90 جنيه.

كانت هذه تفاصيل خبر أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس الموافق 21فبراير2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.