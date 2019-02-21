الرباط تراجع موقفها من الحرب على اليمن .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

في انباء الاسبوع الماضي والذي سبقه أن الملكة المغربية راجعت مشاركتها في التحالف العربي الذي يشن الحرب على اليمن ، ورأت الرباط أن بروز حالة ستؤدي الى تقسيم اليمن مسألة مرفوضة تماما فهي تكتوي بهذه النيران ولا تسمح لنفسها أن تكون في صف الامارات التي تمارس عملا قذرا في جنوب اليمن سيؤدي الى تقسيم البلد وتكريس التشرذم والتشظي الذي رفضته وترفضه الرباط في قضية الصحراء الغربية ومحاولتها الانفصال عن الدولة المغربية .

برز المشروع التقسيمي بشكل واضح في مساعي الامارات بجنوب اليمن ، ومايجري هناك وان كانت تقف خلفه ابوظبي بشكل مباشر وترعي المنفذين وتشرف عليهم فإن كل ذلك إنما يتم بتأييد سعودي مطلق لذا رأت الرباط أن الاستمرار في التحالف السعودي الاماراتي انما يعني الوقوع في المحظور والمشاركة في تقسيم بلد موحد ولو تم هذا فستبطل الرباط حجتها في حربها على الصحراويين .

من جهة أخرى ذكرت مصادر مقربة من الحكومة في الرباط أن الفاتورة الإنسانية العالية التكلفة في اليمن وظهور مخالفات كبرى تقوم بها قوات التحالف ومعاناة الشعب اليمني المتزايدة يوما بعد يوم ومع كثرة الدعوات المنادية بوقف العدوان وايقاف الكوارث التي تقع كل يوم فإن المغرب راي ضرورة مراجعة موقفه من الاشتراك في الحرب والدعوة الى إنهاء هذا الوضع المأساوي ، ايضا راي المغاربة في إسقاط طائرة اف 16 لهم في اليمن ومقتل قائدها رأوا فيه سببا كافيا لاستدعاء قواتهم من اليمن ، كما أن الاتجاه الى إيقاف تحركات البوليساريو على الحدود مع موريتانيا كانت سببا كافيا ايضا لسحب الجنود المغاربة من تحالف الحرب على اليمن .

المغرب يقول إنه ليس في وارد مقاطعة السعودية والإمارات ولكنه أيضا ليس من موقع التابع يتخذ قراراته وانما هو الحليف الاستراتيجي والشريك في كثير من الملفات ويزعجه أن تسعى الامارات الى بذل رسائل سلبية يمكن أن تقوم الى التشرذم .

المغرب حمد مشاركته في التحالف الذي يشن الحرب على اليمن وهذا أمر مع أنه حدث متأخرا لكن من المتفق عليه طبعا بين الكل أن التراجع عن الخطأ خير من التمادي فيه .