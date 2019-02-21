إلى عجب الفيا مع رجاء التنفيذ

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بحسب صحيفة الجريدة في عددها الالكتروني قبل أيام فإن معتمد محلية النهود العميد أمن معاش صالح سليمان قد أصدر قراراً بإعفاء الشيخ الطيب آدم عبود من خطابة المصلين بمسجد النهود العتيق، وذلك على خلفية الخطبة الشهيرة التي ألقاها عن المُلثمين الذين يضربون ويعتقلون المُحتجين في مُدن السودان بغير وجه حق.

واستنكر الطيب في خطبته الشهيرة ظهور (المُلثمين) وعدم الكشف عن هويتهم وممارستهم لهذا العمل الذي وصفه بغير القانوني وغير الشرعي في بلد تُحكم بشرع الله تعالى، وقال إن سلطات الأمن بمدينة النهود استدعته صبيحة يوم السبت الماضي الموافق 9 فبراير، وحققت معه حول خطبته عن المُلثمين.

وأفاد الطيب بأن هناك شخصيات كبيرة في حزب المؤتمر الوطني بالنهود – لم يُسمها- طالبته بالاعتذار للمعتمد عما ورد في خطبته، ولكنه رفض ان يعتذر .

جدير بالذكر ان قرار المعتمد قد حمل الرقم (7) لعام 2019م.

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ماذا يمكننا أن نقول هنا؟ دعك من قولنا وقل لي ماذا يمكن ان يقول المهندس عجب الفيا ؟ ألم يشتهر عنك ياسيادة الوالي قولك بأنك نصير الضعفاء وانك ستقف مع المظلومين وترد أي ظالم مهما علت درجته وارتفعت مكانته ؟ ألم تقف يوما لتفضح قياديا في حزبك على رؤوس الاشهاد بحجة أنه سرق الإغاثة ؟ قل لنا اذن ما الذي تقوله عن تصرف السيد معتمد النهود ؟ ألم يخالف الحق ويجانب الصواب في قراره بإقالة السيد امام مسجد النهود العتيق ؟ أليس هذا الإمام مظلوما؟ ماذا قال غير الحقيقة ؟ هل تراك توافق على خروج الملثمين بسيارات لاتحمل لوحات يجوبون بها الطرقات يضربون ويعتقلون أويعذبون الأبرياء المساكين فقط لأنهم اعترضوا على الحكومة ورفضوا سياساتها ؟ وهل شيخ الطيب افترى عليهم أم أن الوقائع صحيحة والمعتمد هو الظالم هنا ؟

اليك ياسيادة الوالي نرفع هذه الأسئلة ونطالبك أن تكون للظالم خصما وللمظلوم عونا كما أوصى سيدنا الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ولديه الحسن والحسين رضوان الله عليهم اجمعين ، وانت ياسيادة الوالي اهل أن تتبع وصية سيدنا علي وتأتمر بأمره وتقف في وجه السيد معتمد النهود وليس فقط أن تعيد الامام المفصول الى عمله وانما ننتظر أن نرى السيد المعتمد يغادر منصبه الذي يمارس من خلاله البطش والإستبداد والا فاتت ياحضرة الوالي المسؤول الأول عن هذا الظلم الذي يقع.