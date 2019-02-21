ديوان الإفتاء ينظر في قضية تبرع (الموتى دماغياً) باعضائهم

كشف وزارة الصحة الاتحادية عن إجراء 282 عملية زراعة كلى خلال العام 2018م موزعين على 79 مركزاً معلنة التوسع في عمليات الزراعة للعام 2019م .

وأكد وزير الصحة الخير النور عدم أي استثناء لإجراء عمليات الزراعة بالخارج، فيما أكد المجلس الاستشاري لأمراض وجراحة الكلى عن رفع قضية تبرع الموتى دماغياً لديوان الإفتاء لإبداء الرأي حولها .

وأشاد النور، في أجتماع المجلس الاستشاري لأمراض وجراحة الكلى بمكتبه، أمس بالجهود المبذولة من قبل المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، وأشار وبحسب صحيفة مصادر إلى ضرورة التقصي عن أوضاع المرضى محدودي الدخل من أجل إجراء العملية (حالا طوارئ) في المستشفيات الخاصة على نفقة الحكومة بما يسهم في التخفيف الضغط على المراكز الحكومية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)