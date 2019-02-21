مدرسة ثانوية تؤجر شقة مفروشة لطالبتها المتميزات

قامت احدى المدارس الثانوية باستئجار شقة مفروشة لعدد سبعة من طالباتها المتميزات، ثلاث في المجال العلمي أحياء واثنان علوم هندسة، واثنان من المساق الأدبي، مع وجود ثلاث استاذات معهن ، حتى يحرصن على المنافسة في قائمة الأوائل ، ويشرفن اسم المدرسة واساتذتها، وذلك من خلال وضع جدول لهم بالقراءة المكثفة طيلة ساعات الليل والنهار، وقالت إحدى الاستاذات المقيمات مع الطالبات إن الفكرة مستوحاة من إحدى المدارس، التي يأتي طلابها ضمن الأوائل في كل العام، وقاموا هم بتطبيق هذا الأسلوب هذا العام، حتى ينافسوا أيضاً، وقالت بحسب صحيفة آخر لحظة : إنها متفرغة تماماً هي وثلاث معلمات، ويتناوبن في مراجعة وتسميع المواد للطالبات، كما يقمن معهن بحل امتحانات الأعوام السابقة، وأضافت بأن المدرسة هي المتكلفة بالإيجار إلى جانب ذلك فإن الوجبات تم اختيار استاذتين لهذه المهمة، حتى لا ننشغل بشئ آخر غير الاستذكار والمراجعة للطالبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)