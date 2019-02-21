رجلان يثأران لشقيقهما بقتل عشيق زوجته

نفذ رجلان عملية ثار فورية راح ضحيتها شاب أربيعيني بعد أن تبين لهما أن الأخير تربطه علاقة عاطفية بزوجة شقيقهما الأكبر، وتمكنا من أسقاط الشاب قتيلاً بعد أن سددا له طعنات متعددة في جسده كانت سبباً مباشراً في أن تؤدي بحياته ليواجها بعد ذلك اتهاماً بمخالفة أحكام المادة (130) من القانون الجنائي والمعلقة بالقتل العمد .

وعلمت مصادر أن المتهمين بارتكاب الجريمة اعترفا عند إخضاعهما للتحري بارتكابهما الجريمة، وكشفا عن دوافع أقدامهما عليها، في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات المختصة وبحسب صحيفة الأخبار، الإجراءات الفنية اللازمة بمسرح الجريمة بشرق النيل وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة بقسم الحاج يوسف .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)