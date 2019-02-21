وزير الخارجية يلتقي بسفراء الإمارات واليمن والسعودية ومصر

استقبل الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية يوم امس بمكتبه سفراء كل من دولة الإمارات العربية، اليمن، المملكة العربية السعودية والقائمة بأعمال السفارة المصرية، حيث بحث الاجتماع تطورات العملية السلمية في اليمن على ضوء اتفاق إستكهولم، والاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، والتي يتولى السودان رئاسة الجانب العربي فيها، وأمن البحر الأحمر، والأوضاع العربية بشكل عام.

السفير اليمني جدد الشكر والتقدير للسودان قيادةً وشعباً وقوات مسلحة للتضحيات الكبيرة التي يقدمها من أجل أشقائه اليمنيين واستضافة السودان لليمنيين في السابق وخلال الأزمة الحالية، وقال إن الأجيال اليمنية لن تنسى هذا الجميل للسودان.