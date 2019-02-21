أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الجوهرة * الهلال ينزل أندولا ويتحدى زيسكو * الأزرق يعتمد سلاح التكتيك والهجوم حماس وجدية وسط النجوم وأمبومبو يتوعد فريقه السابق بهدف رائع * الكوكي يؤكد: الاجتهاد طريق الدخول للتشكيلة .. المحرق البحريني يتهمه بالهروب ويتوعده بـ الفيفا.. وزيسكو يحسد جماهيره للقاء الاحد * المريخ يغادر بالتركية لتونس.. الزلفاني عقوبة “فيفا” خدمت الأحمر .. وقائد الفريق الزامبي الهلال لا يخيفنا صحيفة الزعيم * سخرية هلالية على إعادة الكاردينال (للماسورة) التونسية * أحداث عاصفة .. المحرق البحريني يشكو مدرب الأزرق الجديد للفيفا .. ويصفه بالهارب * وفد مقدمة المريخ يصل تونس.. العقرب يرافق الجهاز الفني والمونديالي شكرالله يدير لقاء النجم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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