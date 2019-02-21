السودان تبدأ خطوة جديدة للقضاء على الفساد "تفاصيل"

أكد رئيس الوزراء، وزير المالية، معتز موسى، استمرار مساعي السودان لمحاربة الفساد، ومكافحة غسيل الأموال وتطبيق الحكم الراشد، وقال إن التحول للدفع الإلكتروني سوف يعالج أزمة السيولة، ووصف الأزمة بالعابرة، وكشف عن وجود (90%) من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وأكد في منتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني أمس، وجود مساعي حثيثة لحكومة السودان لتنفيذ سياسات إصلاح اقتصادية جادة وعميقة تنعكس نتائجها على زيادة الثقة في الاقتصاد السوداني، وتؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأضاف نحن في الدول العربية نمر بحالة عدم اليقين بسبب الأزمات المالية والمشاكل الأمنية التي أثرت على النمو الاقتصادي، وأضاف أن الأزمات تتطلب تعديلات هيكلية لضمان حُسن استغلال الموارد.

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