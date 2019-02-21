ننشر تفاصيل محاكمة 4 متهمين بانتحال صفة قيادات بقوات التدخل السريع

كشف الشاكي ملازم بالدعم السريع أببكر محمد أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال بأنه اثناء تواجده بمباني نيابة أمن الدولة لمتابعة بلاغات تخص قوات الدعم السريع بحكم تفويضة بواسطة قائد قوات الدعم السريع بمتابعة كآفة الاجراءات القانونية حول البلاغات التي طرفها القوات، وأضاف في قضية محاكمة (4) متهمين بينهم نزيل بسجن كوبر يواجة أتهامات بانتحال صفة قائد قوات الدعم السريع (حميدتي ) والاحتيال علي المواطنين بان التقى بشاهد الاتهام الأول داخل مباني النيابة وحكى له تفاصيل تعرضة للاحتيال باسم قوات الدعم السريع في ترخيص عربة دفع رباعي “افراج مؤقت” وحضر للنيابة بغرض تدوين بلاغ الا أن وكيل نيابة أمن الدولة وجهه بأن حقه خاص وارشده للنيابة لتدوين البلاغ باعتبار أن نيابة أمن الدولة مختصة للبت في القضايا الموجة ضد الدولة وبموجب افادة شاهد الاتهام دون بلاغ لدى نيابة أن الدولة بوجود شبكة تنتحل صفة قائد قوات الدعم السريع وتحتال المواطنين ,واضاف الشاكي امام قاضي المحكمة مولانا حامد صالح انه وبموجب فتح اجراءات البلاغ تم استجواب صاحب العربة بوصفه شاهد الاتهام الأول و قادت التحريات ورصد الكالمات المتبادلة ما بين المتهمين والشاهد الي القبض على المتهمين بواسطة الاستخبارات العسكرية بقوات الدعم السريع ونوه الشاكي الي أن المتهم الاول من خلال التحريات افاد لفظاً لشاهد الاتهام الأول بأن مركبات الدفع الرباعي يتم ترخيصها بواسطة قائد قوات الدعم السريع المتهم الرابع، الا انه نفى انتحاله اي صفه نظامية بأسم قوات الدعم السريع، مشدداً على أن المتهم الثاني انتحل صفة النظامي بقوات الدعم السريع ومدير مكتب قائدها حميدتي فيما نصب الثالث نفسه نقيب بالقوات ويعملون تحت ادارة المتهم الرابع نزيل بسجن كوبر باعتباره قائد قوات الدعم السريع (حميدتي) ووصف الشاكي الشبكة التي تحتال باسم قائد قوات الدعم السريع بادارة مكتب على الهواء غير موجود على الواقع غبر اشخاص المتهمين وبعد سماع الشاكي قدم الاتهام للمحكمة كشف من ستة شهود ابرزهم عميد بالادارة العامة للمرور وملازم أول شرطة ومهندس اتصالات.