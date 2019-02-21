الخارجية السودانية تبعث رسالة موحدة لـ4 دول عربية "تفاصيل"

أبلغت وزارة الخارجية السودانية، سفراء كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر ودولة اليمن، بأهمية توحيد الصف العربي وتعزيز التضامن باعتباره الوسيلة الأنجع لمواجهة التحديات الدولية.

وتحدث وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد لسفراء الدول الأربعة، عن التعاون العربي الأوروبي الذي يمكن أن يحدث في ضوء الروابط التاريخية والقرب الجغرافي والمصالح المشتركة والمتشابكة، على حد وصفه.

وأثنى الوزير السوداني، بحسب بيان صادر من الخارجية، بمواقف التضامن والدعم الذي تلقاه السودان، من أشقائه العرب خلال الظروف الأخيرة، مؤكداً أن بلاده ستكون على قدر المسئولية والثقة التى أولاها له أشقاؤه وأصدقاؤه والمجتمع الدولي ككل.

وأوضح البيان، أن الإجتماع بحث تطورات العملية السلمية فى اليمن في ضوء اتفاق إستكهولم، والاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، والتى يتولى السودان رئاسة الجانب العربي فيها، وأمن البحر الأحمر، والأوضاع العربية بشكل عام.