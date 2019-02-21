تعديلات مرتقبة مُفاجئة في الحكومة و الحزب الحاكم

من المنتظر أن يجري الرئيس السوداني عمر حسن البشير، تغييرات مرتقبة مفاجئة، وسط قيادات في الحكومة وحزبه الحاكم، بحسب مانقلت وسائل إعلامية.

ونقلت “قناة العربية” أن البشير سيجري تعديلات في الحكومة والحزب الحاكم، يوم الأربعاء، قبل إعلان تأجيل إجتماع المكتب القيادي لإجازة التعديلات بصورتها النهائية إلى وقت لاحق، بحسب مصادر لـ “أخبار الخليج 365”.

وجاء بصحافة الخرطوم، الأربعاء، أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني سيجتمع برئاسة البشير وتوقعات بقرارات مهمة.

وكشفت صحيفة الصيحة السودانية الصادرة ”الأربعاء” عن أن المؤتمر الوطني شرع في ترتيبات لإجراء تعديلات مرتقبة في أمانات وقطاعات مهمة بالحزب بعد أن أكمل مؤتمراته القاعدية.

وقال إن التعديلات تشمل قطاعات مهمة في الحزب متصلة بالأحداث الجارية وكيفية التعامل معها”.

وأوضحت الصحيفة أن القطاعات المعنية بالتعديلات بدأت فيها بعض الملاحظات وتحتاج إلى معالجة.

وتناقلت أوساط إعلامية أن التعديلات قد تشمل قيادات عليا في السلطة والحزب الحاكم.

وخلف خبر ازاحة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح من منصبه نائبا للأمين العام للحركة الإسلامية في دورة الانعقاد الجديدة ضجيجاً في مواقع التواصل الاجتماعي والاوساط السياسية التي سيطر على مجالسها تداول خبر الازاحة.

وفي الوقت الذي أبعد فيه مجلس شورى الحركة الإسلامية، بكري والمهندس حامد صديق، جدد الثقة في النائبين الآخرين نائب الرئيس السابق حسبو محمد عبد الرحمن والدكتورة رجاء حسن خليفة ليصبح للأمين العام 4 نواب، حيث اعتمد كل من” علي كرتي” و د. احمد الكاروري نوابًا جدداً بعد استحداث منصب جديد ليصبح نواب الأمين العام 5 نواب.

وفي الأثناء اعتبر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله قوش، الأربعاء، أنه “لا مكان” لأي مبادرة تقدّم للحكومة لحلّ الأزمة الراهنة بالبلاد، خارج إطار الشرعية، بحسب “الأناضول”.

وقال قوش، إنّ “أيّ مبادرة تُقدّم للحكومة يجب أن تبنى على الشرعية الموجودة، وكل مبادرة تخالف الشرعية لا يوجد مكان لها”.

وتابع: “هنالك مبادرات كثيرة جدا تدور في الساحة، ويجب أن يعلم الجميع، أن أي مبادرة تخرج عن الشرعية الموجودة ليس لها أي مكان”.

والإثنين الماضي، قال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الأمن القومي، سيريل سارتر، إنه “لن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)