زعماء المعارضة يتقدمون موكب الرحيل

أكدت مصادر في المعارضة السودانية؛ مشاركة رؤساء وقيادات بارزة في الأحزاب السياسية غدا الخميس في موكب (الرحيل) الذي ينطلق في العاصمة الخرطوم؛ دعا له تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير.

ويتواجد بالسودان رئيس حزب الأمة القومي؛ الأمام الصادق المهدي؛ والسكرتير السياسي للحزب الشيوعي؛ محمد مختار الخطيب؛ وقيادات وسيطة اطلق سراحها من المعتقل الايام الماضية.

وكشفت الجبهة الوطنية للتغيير التي تضم 22 انسحبوا من الحكومة مشاركتها في موكب تجمع المهنيين.

وأعلنت مشاركة كل من رئيس حزب الامة مبارك الفاضل المهدي؛ ونائب رئيس حركة الاصلاح الآن؛ حسن رزق؛ وامين التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي؛ اشراقة سيد محمود.

وينطلق الموكب الساعة الواحدة ظهرا ؛ من ثلاثة نقاط تجمع رئيسية بوسط الخرطوم؛ يلتقيان في شارع القصر ويتجه مبشرة الى القصر الجمهوري لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير عن الحكم.

ونشطت الأحزاب السياسية المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير الأسبوع المنصرم في تكثيف التعبئة ومخاطبة قواعدها للمشاركة في موكب الرحيل.

ونفذت قوى الحرية والتغيير حملات اعلامية مكثفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك؛ توتير) ولافتات القماش والملصقات والقصاصات الورقية في احياء العاصمة تدعو من خلالها المواطنين للمشاركة في يوم التنحي.

وأعلنت عدد من الكيانات والتنظيمات النسوية في مقدمتها لا لقهر النساء والاتحاد النسائي السوداني؛ مشاركة عضويتها كافة عضويتها في موكب الرحيل.

وأعلنت المجموعات والكيانات الفئوية والمهنية المكونة لتجمع المهنيين (الاطباء والصيادلة والمعلمين والمحامين والمهندسين)؛ انخراط عضويتها ومشاركتها الفاعلة في موكب الرحيل.

وتعول قوى المعارضة السودانية على موكب الرحيل غدا الخميس؛ ان يكون نقطة فاصلة في نقل الاحتجاجات الى مرحلة جديدة تشهد تحول كبير في مشاركة المواطنين في الحراك الشعبي؛ تمهيدا لتنفيذ العصيان المدني والاضراب السياسي حتى اسقاط نظام الرئيس البشير.