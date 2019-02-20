هاري كاين يعاود التمارين مع توتنهام قبل الموعد المحدد

عاد هاري كاين قائد توتنهام هوتسبر الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء إلى التمارين مع فريقه بعد غيابه لإصابة في الكاحل الأيسر منذ كانون الثاني/يناير، وذلك قبل نحو أسبوع على الأقل من الوقت المحدد لذلك.

وأصيب المهاجم في الدقائق الأخيرة للمباراة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز في 13 كانون الثاني/يناير، والتي خسرها فريقه 0-1. وأعلن النادي اللندني بعد يومين غياب كاين وأنه من المتوقع أن يعاود التمارين في مطلع آذار/مارس.

لكن القائد الشاب (25 عاماً) لمنتخب “الأسود الثلاثة” نشر اليوم عبر حسابه على موقع “تويتر” صورة له وهو يشارك في التمارين مع زملائه مرفقة بتعليق جاء فيه “من الرائع العودة الى الفريق”.

ونظراً لمعاودته التمارين، من المرجح أن يكون كاين قادراً على الانخراط في صفوف توتنهام بدءاً من نهاية الأسبوع الحالي، عندما يحل فريقه ضيفا على بيرنلي السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وستوفر عودة كاين دفعاً قوياً لفريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي، على رغم أن توتنهام تأقلم بشكل شبه مثالي مع غياب اللاعب الذي سجل 20 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، سبعة منها في آخر سبع مباريات.

وبحسب بين سبورت في غيابه، فاز توتنهام بمبارياته الأربع في الدوري الممتاز، وحقق انتصاراً كبيراً على بوروسيا دورتموند الألماني (3-0) في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ولا يزال الفريق اللندني ضمن المنافسين على قمة الدوري الممتاز، اذ يبتعد بفارق خمس نقاط عن المتصدر حامل اللقب مانشستر سيتي وليفربول الثاني، علما بأن الأخير وتوتنهام خاضا مباراة أقل من الفريق الشمالي.

وبعد مباراة بيرنلي هذا الأسبوع، يخوض توتنهام لقاءين مرتقبين في العاصمة الإنكليزية الأسبوع المقبل، الأول أمام مضيفه تشلسي الأربعاء في المرحلة الثامنة والعشرين، والثاني أمام ضيفه أرسنال السبت في المرحلة التالية، يأمل خلالهما في أن تكون صفوفه معززة بتواجد كاين هداف نهائيات كأس العالم 2018.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .