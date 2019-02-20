أمريكا تحذر السلطات السودانية من "العنف المفرط" في قمع المظاهرات

حذر مسؤول أميركي بارز اليوم (الأربعاء ) من أن "العنف المفرط" الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة يمكن أن يهدد المحادثات لسحب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وصرح مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سيريل سارتور الذي يزور الخرطوم لوكالة (فرانس برس( من غير المقبول مطلقاً أن تستخدم قوات الأمن العنف المفرط والتطورات الحالية تهدد عملية التفاوض"