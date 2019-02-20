الكوكي.. طبول ولعنات..!!.. بقلم يس علي يس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• ظل الهلال خلال الفترة الماضية في رحلة بحث مستمرة عن مدرب جديد خلفاً للمعد البدني إراد الزعفوري، الذي خلف السنغالي لامين نجاي الذي خلف بدوره “قطر من المدربين” من بينهم الكوكي الذي جاء الهلال أكثر من مرة بالطبول وغادرها باللعنات، ولعل في تصريحات الكاردينال عقب كل إقالة وما كتب عن التونسي بعد كل ذهاب كفيل بأن يجعل مجرد فكرة التعاقد مع التونسي عبط لا يدانيه عبط، ودوران في دوامة مفرغة وتخبط مستمر من إدارة لا تدري حتى اللحظة هي “هي عاوزة شنو بالضبط”، فالأسباب التي غادر بها الكوكي لم تنتف بعد، ومستواه لم يتطور خلال الفترة الماضية، وهو ما زال جبان ويكبل الفريق بخططه الدفاعية أمام أضعف الفرق، ولو أن الخيار هو الكوكي فقد كان الاجدى الاحتفاظ بالزعفوري في مكانه طالما أن الحسرة واحدة والوجعة واحدة، فلماذا يهلك الكاردينال ماله في مدرب مجرب أكثر من مرة، ولعلني ميال إلى الاتجاه بأن خطوة التعاقد مع الكوكي جاءت لقطع الطريق امام ملاحقاته المالية في الفيفا، فذلك على الأقل يؤجل المطالبة، خصوصاً بعد أن دفع الهلال ثمن تلكؤ الرئيس من قبل بست نقاط من رصيده، ودفع 30 ألف دولار غرامة للكاف، وهو الآن غير مستعد للكوكي أو غيره مالياً لذلك فضل إعادته لالتقاط الأنفاس..!!

• يبدو الكوكي عاطلاً عن العمل، فكلما تم استدعائه كان حاضراً في غضون ساعات فقط، وكأن لا فريق في الدنيا يفاوضه أو يتعاقد معه إلا الهلال، وإلا فمنذ كم من الوقت كان باب التفاوض مفتوحاً بينه والهلال الذي منح السوري أسوأ انطباع جعله يغرد بحسرة على تويتر ويتمنى أن لو كان الهلال جميلا وبعيداً كما كان يراه، وبالرغم من نفي الهلال وجود أي مفاوضات مع السوري إلا أنه أكد ذلك من خلال اتصال هاتفي بقناة بي إن سبورت الصادقة، ليضع حداً للأكاذيب والتكذيب، ويؤكد ما ذهبت إليه الصحافة من وجود تلك المفاوضات..!!

• لا أدري كيف يفكر من يديرون الهلال، ولا أعلم إلى ماذا يخططون، ومن ثم “عاوزين يصلوا لشنو”، ولكن الواضح من التصرفات والقرارات “المشاترة دي” أنهم يريدون للهلال أن “يلعب وخلاص” بغض النظر عن النتائج وعن الطموحات وعن العروس الأفريقية التي يريدونها “بالفاتحة ساي” ولا يريدون أن يبذلوا لها مهرها وكأنهم قد عموا عن المدربين الكبار ومدربي البطولات أصحاب الراتب العالي والشخصية القوية لا أؤلئك الذين يحركونهم بالريموت ويمنحونهم فتات الدولارات ثم بعد ذلك “يقولو ليك عاوزين الكاس”..!!

• أي كأس هذا الذي يمكن أن يحققه الكوكي والزعفوري؟؟، وأي مشوار أفريقي هذا الذي يمكن أن يخطط له أؤلئك الذين يحسبون الخروج بالتعادل في أم درمان انتصار كبير، والخسارة بهدف أمام بطل مدغشقر إعجازاً خارج الأرض، هل عمي مجلس الهلال الصربي ميشو الداهية، أم تجاهلوا الفرنسي غارزيتو؟؟، أم أنهم لا يتابعون “الاكياس الفاضية” التي أطلقوها في الهواء ليعرفوا ماذا أنجز أصحاب الأكياس الفاضية مع أنديتهم؟؟، وهو ما يدفعنا للقول صراحة إن الهلال تديره الأمزجة الشخصية وأن الكاردينال يتعامل مع مزاجات حاشيته بطريقة “شبيك ليك.. الكيس لفاضي نطيرو ليك” وما همه الهلال وما يمكن أن يحدثه هذا التغيير المستمر..!!

• الكوكي ليس مدرباً لهذه المرحلة ولا أي مرحلة قادمة أو سابقة لأن المجرب لا يجرب..!!

• ربما نتفق إلى الحد البعيد مع تعيين الجنرال صلاح آدم، فهو مدرب صاحب رؤية واضحة وشخصية محترمة، يعمل بصمت وتتحدث عنه نتائجه ومواقفه، وإن كنا غير متفائلين باستمرار الجنرال لأننا نعرف أن “الفوضى ما بتنفع معاهو”، وأنه قليل الصبر في هذه الناحية..!!

• نتمنى للجنرال التوفيق ونتوقع إقالة الكوكي في أي لحظة تمهيداً لعودته القادمة..!!

• قصة ونهايتها لسة..!!

• بعد ثورة الحجارة التي قاها جمهور المريخ أمس أمام الموردة، هل يحول الزولفاني للجنة الإنضباط؟؟، وهل سيعاقب المريخ بالحرمان من جمهوره كما فعلوا مع الأمل؟؟، أم ستنقل مواجهات الأحمر خارج دياره بدون جمهور أيضا..!!

• قانون المرأة المخزومية حاضراً.. وسنرى..!!

• أقم صلاتك تستقم حياتك..!!

• صلّ قبل أن يصلى عليك..!!

• ولا شيء سوى اللون الأزرق..!!