شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ ردت لجنة الاستئنافات بالاتحاد العام على رئيس الاتحاد ببيان تم توزيعه عبر ادارة اعلام الاتحاد .

@ رد الاستئنافات على شداد تاكيد عملي ان الاتحاد ليس باتحاد شداد وان اللجان لاسيما العدليه تعمل باستقلاليه تامه دون تدخل احد .

@ حتى المسئول الاعلامي التابع لمكتب شداد لا يجد حرجاً في توزيع البيانات التي تناهض قرارات شداد .

@ الشفافيه التي يعيشها الاتحاد العام لا تُقارن بعهد الفساد حينما كانت الاستئنافات مجرد لجنة هزيله تاتيها القرارات الظالمه جاهزه .

@ في عهد اتحاد الفساد خسر المريخ بعطبره وكادوقلي لكنه نال النقاط بقرارات اسوأ لجنة استئنافات.

@ ليت سمير فضل والفاتح (بتاع مدني) يتعلمون من القانوني الضليع عبد العزيز سيد احمد كيف تكون للاستئنافات هيبتها .

@ نعم انه عبد العزيز بطل ملحمة عمومية استاد الخرطوم .

@ يومها اشرف (عزيز) على انتخابات الاتحاد العام حين تخاذل رئيس اللجنه وهرب من مسئوليته .

@ عمومية استاد الخرطوم كانت بداية النهايه لاتحاد الفساد .

@ شكراً بروف شداد الذي جعل هذا ممكناً .

✍

كانت هذه تفاصيل خبر شفافية شــــــــداد وعشوائية الكاردينال.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.