لا لتسييس العمل النقابي والمهني….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قبل أيام ذكرتْ الحكومة أنها بصدد الشروع في إجراءات قانونية لمواجهة الدعوات للعُنف والإرهاب السياسي والفِكري، وظواهر التفلّت وخطاب الكراهية والفتنة. قد تكون هذه الخطوة قد بدأت بالفعل في حال توفُّر وقائع وحيثيات وأدلّة تُعضّد اتهامات الحكومة.

بدورها تسعى النقابات والاتحادات المهنية بالتنسيق مع جهات قانونية، اتخاذ تدابير وإجراءات لوقف ظاهرة الانتحال والتحدّث باسم الكيانات النقابية من جهات، أفراداً أو مجموعات، ليست لها صفة قانونية وغير مُعتَرف بها، ملأت المجال الإسفيري بادعاءات باطلة يُجرّم عليها القانون .

بالطبع هذا سلوكٌ إجرامي وتزييف وتزوير بائن من المهم وقفُه ومحاسبة الأدعياء الذين يقومون به، وأخطر ما فيه أن الدعوات التي تُطلَق باسم النقابات والاتحادات المهنية دون وجه حق هي جريمة كُبرى خاصة أن هدفُها هو تسييس العمل النقابي والمهني، وهو أخطر على البلاد وتماسكها من البلبلة والفوضى التي تدعو لها الأحزاب السياسية، فلا مناص من إيقاف هذه المجموعات الحزبية المعارِضة التي تستغل هذه الظروف وتحاوِل الإطلال برأسها وارتداء قبّعات لا تملكُها، بل لبس أزياء أكبر من مقاساتها ..

سمعنا بكيانات تُحاول سرقة اسم نقابة المحامين والأطباء والمهندسين والمعلمين والطيارين والصحفيين وغيرهم، وهذه الكيانات المُزيّفة على أصحابها أن يواجهوا أحكام القانون، فما من جُرم بهذا الحجم يُتَرك دون عقاب زاجر ورادع، فمن يدّعي ويزوّر ويسرق اسم ولافتة اتحاد أو نقابة، لا يتورّع عن ارتكاب أي جريمة أخرى سياسية أو إدارية، وساحة القضاء هي المكان الملائم لاقتياد كل من يصر ويسعى ووصمة هذه الجريمة على وجهه وقَفاه .

لو كان هؤلاء الأدعياء هم مِهنيون حقّاً ولديهم ثقة في أنفسهم وفي قواعدهم المزعومة، فلماذا لا يُنازِلون الآخرين بالانتخابات التي تُشرِف عليها هيئات قضائية، ويوجَد مُسجّل للتنظيمات النقابية والمهنية يعمل فيه أكفأ رجالات القانون..؟ لكن للأسف هؤلاء أفراد يُعدّون على أصابع اليد تُحرّكهم جهات سياسية ينتمون إليها وسْوَستْ لهم بهذا الأمر الذي سينقلب سِحرُه عليهم عندما يُواجهون سلطة القانون وإجراءاته .

ستكشِف الإجراءات القانونية التي ستتّخذها جهات عديدة، حقيقة ما يُسمى بتجمع المهنيين وزيفه، فهؤلاء الكوادر الحزبية اليسارية، خرجوا من أرحام أحزاب لا تعرف إلا التضليل والكذب والتزييف وتغبيش الحقائق، فتجمّع المهنيين واجهة حزبية تتبع للحزب الشيوعي السوداني، ووقفت تحت هذه اللافتة الكثير من الفقاعات اليسارية، وحاول زعيم حزب الأمة القومي ـ وهو رأس الطائفية السياسية ـ إعطاءهم اعترافاً مجانياً وهم لا يستحقون ذلك ولا ينبغي لهم، فأمام سوح القضاء سينكشف أمر المزيّف والمزوّر ومن تعاوَن معه وتحاَلف وتجاسَر على تسويق أمر هذا التزوير .

مطلوب من كل الكيانات النقابية والاتحادات المهنية، محاصرة هذه الحالات المريبة ومثيري الفتنة، وكل من يلوي عنق الحقيقة، ويُخالف القانون ويعتدي على حق ليس من حقّه، فمن يتجرّأ على ذلك يلقى جزاءه وعقابه وِفق نصوص القانون وصريحه وصحيحه، فالواجب تعرية هذا النوع من الجريمة المُمنهجة، لأن وراءها تبعات وتداعيات لا حصر لها، يمكنها أن تُسبِّب ضرراً بالغاً بالحركة النقابية والمهنية، ومن عجبٍ أن كثيراً من هؤلاء المدعين لا تربطهم أدنى صلة بما يدّعونه من تمثيل للقطاعات المهنية والنقابات وبعضهم لا ينتمي إليها أصلاً، وبعضهم مقيم خارج البلاد من سنوات طويلة انقطعت حتى صلته بالمهنة وأهلها وطقسها ومناخها وواجباتها وحقوقها .

من بين هذه الكيانات، مجموعة صغيرة جداً لا تكاد تُذكَر تتحدث باسم الصحفيين، ومعلوم من يقف وراءها من كوادر الحزب الشيوعي، ومن يدّعون أنهم تنظيمات يسارية ديمقراطية، وما هي المنظمات الأجنبية التي تدعمهم وكم من الأموال تصل إليهم، وما هي الجهات التي تدرّبهم بالخارج؟ ومن هم العرابون الحقيقيون لهم في داخل البلاد وخارج حدودها..؟ ما هو نشاطهم، وكيف يتم وأين تُعقد اجتماعاتهم، وكيف تتم إجراءاتهم ومراجعتها ومحاسبتها؟ وما هي مشروعيّتهم القانونية التي تُجوِّز لهم القيام بأية تحركات وأنشطة…

وأهمية وقيمة هذه الإجراءات والخطوات القانونية أنها تضع الجميع أمام مسؤولياته القانونية، وتتحصّن الحركة النقابية والمهنية السودانية من المزوّراتية والسياسيين الذين يريدون ولوغ النقابات والكيانات المهنية في وحل السياسة اللزِج ..وتضع حداً للتطاوُل والادعاء ..