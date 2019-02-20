القوات المسلحة المصرية تعلن مقتل 8 عناصر مسلحة في شمال سيناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، أن أفراد مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية قتلوا بقية العناصر الإرهابية المستهدفة في العملية الأخيرة.

الجيش المصري: قتلى في صفوف إرهابيين شنوا هجوما في العريش

وجاء في بيان للمتحدث العسكري: “تم اكتشاف وتدمير 7 أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء ومراقبة القوات وتنفيذ العمليات الإرهابية، وبداخلها كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة”.

وأوضح أنه “تم القضاء على 8 أفراد إرهابيين شديدي الخطورة ، وتدمير عربيتين مفخختين جهزتا لاستهداف القوات المصرية”.

وقضت قوات الأمن المصرية في وقت سابق على 16 مسلحا خلال مداهمة لبؤرتين إرهابيتين في العريش شمالي سيناء، خطط المتوارون فيهما لسلسلة من العمليات الإرهابية. وعثر الأمن المصري في الوكرين للإرهابيين على أسلحة نارية وذخائر وعبوات وأحزمة ناسفة. روسيا اليوم

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