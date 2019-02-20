مساعد الرئيس: التغيير الذي ننشده يتم بـ”التعليم”

قطع مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، بأن قضية التعليم أولوية. وأشار لأهمية التعليم في مكافحة الفقر وأوضح أنها محورية، وقال إن التغيير الذي ننشده يتم بالتعليم ونوه للتحول الكبير الذي تم بسبب التعليم.

وأثنى إبراهيم خلال مخاطبته، الأربعاء، نفرة إسناد التعليم التي يقيمها ديوان الزكاة بالتعاون مع اتحاد الطلاب بتكلفة تجاوزت 471 مليون جنيه، أثنى على دور ديوان الزكاة ودعمه للتعليم من خلال هذه المعينات.

ودعا لتعزيز المشروع ورعاية الطلاب المستفيدين منه حتى نجني ثماره.

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وأشار إبراهيم بحسب الشروق – إلى الأثر الكبير الذي يمكن أن يحدثه طلاب الخلاوى، إذا وجدوا المزيد من الاهتمام بتعليمهم وتوفير معينات ذلك لهم، وشدد على ضرورة استشعار أهمية الزكاة وسط الطلاب.

ووصف الشراكة بين الديوان واتحاد الطلاب بالقوية، وأكد أن ثمرتها ستحدث الاستقرار التعليمي، وأشار لدور الزكاة في مختلف المجالات بجميع أنحاء السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)