تطورات جديدة في قضية اتهام مدير مخزن بخيانة الأمانة

أدلى شاهد الدفاع الثاني بأقواله في قضية اتهام مدير مخزن بخيانة الأمانة ببيع أثاثات منزلية من داخل مخزن شركة معروفة بالخرطوم، دون الرجوع لأصحابها وتحويلها لمصلحته الشخصية، تقدر قيمة الأثاثات بأكثر من (٢) مليار، وقال عند مثوله بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي حامد صالح أمس، إن لديه معرضاً للأثاثات بالخرطوم، ولديه مدير مخزن بمعرضه طلب منه أن يذهب لإحضار أقفال مخزن معرضه، ومن ثم إحضار فاتورة الشراء، وبذلك حمله مسؤولية المخزن، مضيفاً أنه تعامل مع شركة الشاكي ثلاث مرات بشراء أثاثات مكتبية، إلا أنه أوقف التعامل معهم لسوء معاملتهم، بجانب أن الزبون بعد شراء بضاعة الشركة يقوم بإرجاعها له لوجود تلف بها، موضحاً أنه في المرات السابقة عند استلامه للأثاثات من الشركة التي أحضرتها له، أخطره مدير المخزن بعدم استلامه للبضاعة وطلب منه تفحصها وهي على متن عربة الترحيل، ليجدها الشاهد ليست صالحة للاستعمال، الأمر الذي دفعه لإرجاعها لهم.
وتشير تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة إلى أن الشاكي تقدم بفتح بلاغ في مواجهة المتهم الذي يعمل مدير مخزن للأثاثات المنزلية، أفاد في مضمون بلاغه بأن المتهم خان الأمانة إثر علمهم من معرض آخر للأثاثات، بيع المتهم لأثاثات تخص معرضهم من داخل المخزن دون الرجوع إليهم، وتم القبض عليه ودون في مواجهته بلاغ تحت نص المادة (١٧٧) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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