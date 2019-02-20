تطورات جديدة في قضية اتهام مدير مخزن بخيانة الأمانة

‎أدلى شاهد الدفاع الثاني بأقواله في قضية اتهام مدير مخزن بخيانة الأمانة ببيع ‏أثاثات منزلية من داخل مخزن شركة معروفة بالخرطوم، دون الرجوع لأصحابها ‏وتحويلها لمصلحته الشخصية، تقدر قيمة الأثاثات بأكثر من (٢) مليار، وقال عند ‏مثوله بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي حامد صالح أمس، إن لديه ‏معرضاً للأثاثات بالخرطوم، ولديه مدير مخزن بمعرضه طلب منه أن يذهب لإحضار ‏أقفال مخزن معرضه، ومن ثم إحضار فاتورة الشراء، وبذلك حمله مسؤولية المخزن‏، مضيفاً أنه تعامل مع شركة الشاكي ثلاث مرات بشراء أثاثات مكتبية، إلا أنه ‏أوقف التعامل معهم لسوء معاملتهم، بجانب أن الزبون بعد شراء بضاعة الشركة ‏يقوم بإرجاعها له لوجود تلف بها، موضحاً أنه في المرات السابقة عند استلامه للأثاثات ‏من الشركة التي أحضرتها له، أخطره مدير المخزن بعدم استلامه للبضاعة وطلب ‏منه تفحصها وهي على متن عربة الترحيل، ليجدها الشاهد ليست صالحة للاستعمال، ‏الأمر الذي دفعه لإرجاعها لهم.

وتشير تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة إلى أن الشاكي تقدم بفتح ‏بلاغ في مواجهة المتهم الذي يعمل مدير مخزن للأثاثات المنزلية، أفاد في مضمون ‏بلاغه بأن المتهم خان الأمانة إثر علمهم من معرض آخر للأثاثات، بيع المتهم ‏لأثاثات تخص معرضهم من داخل المخزن دون الرجوع إليهم، وتم القبض عليه ‏ودون في مواجهته بلاغ تحت نص المادة (١٧٧) من القانون الجنائي المتعلقة ‏بخيانة الأمانة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)