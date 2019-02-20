“شباب النازحين” بالفاشر يطالبون بإشراكهم في برامج العودة الطوعية

طالب شباب النازحين بولاية شمال دارفور بإشراك شباب المعسكرات في تنفيذ برامج التخطيط والعودة الطوعية وإعادة الدمج. وأعلن الشباب دعمهم ومساندتهم لبرامج حكومة الولاية فيما يتصل ببرامج العودة الطوعية والإعمار وبرامج المصالحات القبلية والتوعية المجتمعية.

واطلع رئيس المجلس الأعلى لتعزيز السلام الاجتماعي بولاية شمال دارفور د. صالح آدم إسحق، خلال لقائه، يوم الأربعاء، رئيس شباب معسكرات النزوح هيثم آدم أحمد، على القضايا والتحديات التي تواجه الشباب بمعسكرات النزوح وكيفية دفع برامج العودة الطوعية وإعادة الدمج والتوطين.

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وأكد إسحق بحسب الشروق – استعداد وسعي مجلس تعزيز السلام لدفع برامج وأطروحات النازحين بصفة عامة والشباب بوجه خاص فيما يتصل بتوفير الخدمات الضرورية للنازحين بمناطق العودة، معلناً عزم المجلس على القيام بزيارات ميدانية لجميع المعسكرات ومناطق العودة الطوعية للتعرف على القضايا والمشكلات التي تواجه العائدين والقاطنين بالمعسكرات.

من جانبه، أكد رئيس شباب معسكرات النازحين هيثم آدم أحمد، وقوفهم ودعمهم لبرامج حكومة الولاية في مجالات المصالحات والعودة الطوعية وتحقيق الاستقرار، مطالباً في هذا الخصوص بإشراك شباب المعسكرات في تنفيذ برامج التخطيط والعودة الطوعية وإعادة الدمج والتوطين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)