8 حكام لإدارة مباراة النجم الساحلي والمريخ

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم يتكون من 8 حكام لإدارة مباراة المريخ والنجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال حيث أسند الأمر إلى طاقم تحكيم بحريني إماراتي، وتُقام المباراة في السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب سوسة الأولمبي الخامسة مساءً.

سيدير المباراة حكم الوسط البحريني المونديالي نواف شكر الله ويساعده ياسر خليل ومحمد جعفر من البحرين وتم تكليف سلطان المرزوقي وعمار آل علي من الإمارات بمهام الحكمين الثاني والثالث على أن يكون البحريني عيسى عبد الله حكماً رابعاً.

ويراقب المباراة المصري علاء عبد العزيز والسعودي خليل جلال مراقباً للحكام بينما سيكون محمد عبد الله نظمي من الأردن منسقاً عاماً ورشيد مجيبا من الجزائر منسقاً أمنياً وقيس عبد الحميد منسقاً إعلامياً من تونس.

وسبق لنواف شكر الله إدارة مباريات في كأس العالم الأخيرة بروسيا أبرزها بولندا والسنغال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)