التربية تحدد موعد امتحانات الشهادة السودانية

كشفت وزارة التربية السودانية عن موعد امتحانات الشهادة السودانية بالاضافة الى امتحانات الاساس في الخرطوم وبقية الولايات . وأعلنت وزارة التربية والتعليم الاتحادية السبت المقبل الموافق 2 مارس 2019 موعدا لبدء امتحانات الشهادة السودانية ، على ان يترك للولايات توفيق اوضاعها فى تحديد امتحانات مرحلة الاساس الخاصة بها. وأكدت وزيرة التربية والتعليم مشاعر الدولب وضع كافة الترتيبات لتأمين امتحانات الشهادة السودانية، وحذرت من ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل عن الامتحانات.

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