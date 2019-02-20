النائب الأول يؤكد دعم الحكومة لتوفير الخدمات فى قرى العودة الطوعية بشمال دارفور

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكرى حسن صالح اهتمام الحكومة و دعمها لتوفير الخدمات فى قرى العودة الطوعية بولاية شمال دارفور . مشيدا بالجهود التى تبذلها حكومة الولاية فى هذا الصدد. ووجه سيادته لدى لقائه بالقصر الجمهورى اليوم والى ولاية شمال دارفور الشريف محمد عباد ، حكومة الولاية باستكمال عملية جمع السلاح وتفعيل دور الإدارة الأهلية فى المصالحات القبلية ومحاربة الظواهر السالبه فى كل أشكالها ، ودعا حكومة الولاية الى مضاعفة جهود محاربة التهريب والمحافظة على النتائج الايجابية التى حققتها الولاية.

وأوضح والى الولاية فى تصريحات صحفية، انة اطلع النائب الأول على مجمل الاوضاع بشمال دارفور ، خاصة الاستقرار الأمنى الذى تشهده محليات الولاية كافة، وانعكاسه ايجابا على نجاح الموسم الزراعى لهذا العام واستقرار عملية التنمية وتقديم الخدمات لمواطنى الولاية، مشيرا الى أن النائب الأول أكد دعمة لمجهودات تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال مشاريع التنمية.

وأكد عباد أن الولاية تمضى بخطى مدروسة ومحددة فى عملية التنمية فى مجالات الطرق والكهرباء والمياه، مشيرا فى ذلك إلى تطوير شبكة مياة مدينة الفاشر ، خاصة أن الولاية تعمل على توطين النازحين فى الأحياء الجديده بالمدينة ، فى احياء الدوحة والشاطئ ومدينة زمزم النموذجية.

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