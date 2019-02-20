الاتحاد يهزم هلال الفاشر بهدف في الدرجة الوسيطة

فاز الاتحاد على هلال الفاشر بهدف عصر اليوم بإستاد مدني ضمن الجولة الخامسة بالدورة الثانية للدرجة الوسيطة. بالنتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 13 نقطة واقترب من التأهل للمرحلة المقبلة فيما تجمد رصيد هلال الفاشر في 17 نقطة.

يذكر أن الهلال خاض المباراة لأداء الواجب بعد أن حسم تأهله منذ الجولة قبل الماضية.

وأشاد بدر الدين احمد رئيس الاتحاد عقب المباراة بالانتصار الذي حققه فريقه على هلال الفاشر مشيداً باللاعبين وبالمستوى المميز الذي قدموه في المواجهة، وكشف بدر الدين أن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام الأهلي في الجولة الأخيرة سيلعبها من أجل الانتصار حتى يحسم تأهله للمرحلة المقبلة من المسابقة.