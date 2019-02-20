شركة ملاحية تشكو من توقف العمل بميناء الحاويات ببورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - ميناء

الخليج 365 :

شكا مصدر مسؤول بشركة “ميرسك” للملاحة البحرية من توقف العمل بميناء الحاويات في بورتسودان.

وقال المصدر لـ(السوداني) إن سفينة تتبع لشركته وصلت السودان في السادس من الشهر الجاري وظلت في الانتظار حتى تم السماح لها بدخول الرصيف في الرابع عشر منه، وأكد أن السفينة تحمل ١٤٠٠ حاوية وارد لم تفرغ حتى مساء أمس الأول سوى ٦٧٦ حاوية، وأضاف: “من المقرر أن تشحن السفينة ٨٨٠ حاوية صادر منها ٧٠٠ حاوية فارغة”.

وأشار المصدر إلى أن الباخرة كان من المفترض أن تدخل الميناء يوم وصولها وتغادر في الرابع عشر من الشهر الجاري لكن ونتيجة لتوقف العاملين ستفرغ الحاويات حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وأردف: “وربما لا تتمكن من شحن الصادر”.

وأبدى المصدر استياءه من تذبذب المناولة في الميناء وتخلف نظم التشغيل في مجال الحاويات بالسودان، وقال إن ميناء بورتسودان يعد الأسوأ على الإطلاق في موانئ حوض البحر الأحمر، وتابع: “لأن جدول دخول وخروج السفن للميناء غير معلوم وهذا أمر سينعكس سلباً على سمعة الموانئ السودانية في سوق الملاحة البحرية”.