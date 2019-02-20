ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺰﻳﻮت ﺑﻤﺪﻧﻲ وﺗﻮﻗﻒ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﻣﺪﻧﻲ: ﻣﺰﻣﻞ ﺻﺪﻳﻖ ﻛﺸﻔﺖ ﺟﻮﻟﺔ (ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ) ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺩ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺃﺭﺟﻌﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺸﻴﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ.

ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟـﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺃﻣﺲ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺗﺸﻬﺪ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻭﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﻄﻔﻴﻔﺔ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻟﻔﺘﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺟﻮﻟﺔ )ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺳﻜﺮ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺯﻧﺔ ٥۰ كيلو الى 1340 جنيها مقابل 1360 جنيها ﻟﻠﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ زنة 50 ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺯﻧﺔ 10 كيلو مابين 270-290 جنيها ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺯﻧﺔ 5 كيلو 150 جنيها ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺯﻳﻮﺕ ﺍﻟﻔﻮﻝ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺍﻟﺠﺮﻛﺎﻧﺔ ﺯﻧﺔ 18 رطلا مابين 560 الى 600 جنيها ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺟﺮﻛﺎﻧﺔ جركانة زيت السمسم زنة 18 رطلا الى 1300 جنيها .

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