دي ماريا يشعل الجدل بتصريحاته ضد فان خال ورونالدو !

في صيف 2014 بعدما حقق ريال مدريد دوري أبطال أوروبا طلب آنخل دي ماريا من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن يرفع راتبه بشكل لم يرضي رئيس ريال مدريد وقام بعدها ببيعه مقابل 75 مليون يورو لمانشستر يونايتد .

دي ماريا لم يحسبها صح وقتها حيث حصل على الراتب الضخم الذي كان يتمناه ولكنه ذهب ليونايتد في الوقت الخاطيء فبعد تألقه في اول شهرين تغيرت مسيرته تماما وبلسانه في برنامج أرجنتيني قال “نشأ القتال مع المدير الفني الهولندي لويس فان جال لأنه كان يستعرض أشياء سلبية أقوم بها وكل ما يزعجني و في أحد الأيام دخلت في نقاش حاد معه وقلت له لا أريد رؤية هذه الأشياء بعد الآن ،هو لم يعجبه كيف تحدثت إليه ومن هناك بدأت المشكلة”.

دي ماريا عاش كابوس حقيقي ولم يسجل سوى أربعة أهداف فقط ليرحل بعدها بموسم لباريس سان جيرمان مقابل 44 مليون جنيه استرليني ليتأل هناك ويسجل 59 هدفا في 166 مباراة .

دي ماريا تحدث عن علاقته مع فان خال ليحاول التأكيد على إنه تعرض للظلم مع فان خال وإن إحتفاله ضد مانشستر يونايتد في اولد ترافورد لشعوره بأن الجمهور ظلمه وسبه إعتقادا منه إنه رحل عن يونايتد من أجل الأموال .

دي ماريا واصل إثارة الجدل حيث سئلوه في البرنامج ” لعبت مع العديد من اللاعبين الرائعين خلال مسيرتك ولكن إذا كان عليك اختيار واحد، من ستختار؟

دي ماريا قال : “ميسي … إنه يفعل أشياء لا يستطيع فعلها الآخرون، إنه من كوكب آخر.

لعبت مع كريستيانو وإبراهيموفيتش وآخرين، هل لا تزال ترى ميسي فوقهم؟ دي ماريا: “نعم.”

تصريحات دي ماريا أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي …برأيك هل تصريحاته كانت منطقية أم فعلا تثير الجدل ؟

الخرطزم(أخبار الخليج 365) .