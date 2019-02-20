خبراء اقتصاديون: زيادة أسعار الذرة محفز للإنتاج

رحب عدد من الخبراء المحللون الاقتصاديون بقرار البنك الزراعي لزيادة أسعار تركيز الذرة لحفز المزارعين وزيادة الإنتاج والإنتاجية ومنحهم هامش ربح معقول، ووصفوا الخطوة بالممتازة والمحفزة للمزارعين ويشكل حماية للمنتج.

ووصف المحلل الاقتصادي د. محمد الناير، خطوة زيادة أسعار تركيز الذرة بالممتازة والمحفزة للمزارعين لزيادة الإنتاج والإنتاجية، خاصة إذا كانت الزيادة مبنية على عملية حساب كلفة الإنتاج تمنح المزارعين هامش ربح معقول.

وأبان أن سعر التركيز شأنه أن يشكل الحماية للمنتج في وقت الوفرة كما يعاد طرح المخزون لحماية المستهلك بسعر مناسب في وقت الندرة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د. بابكر محمد التوم، بحسب لوكالة السودان للأنباء، إن أهمية الخطوة تكمن في أن الذرة يمثل المحصول الرئيسي في البلاد ويشكل قوت غالبية أهل السودان.

وأشار إلى أن الوفرة في المحصول تسهم في ضمان استقرار وخفض الأسعار في قطاعات أخرى وتعمل على تمزيق فاتورة استيراد الأعلاف التي تكلف الخزينة العامة للدولة سنوياً أموالاً طائلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)