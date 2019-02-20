القبض على متهمين ضبطت بحوزتهم أسلحة

كشف عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني عن تفاصيل القبض على (3) ‏متهمين بتجارة الأسلحة، ضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل ‏منزل بأم درمان، وقال الشاكي عند مثوله بمحكمة مكافحة الإرهاب برئاسة القاضي ‏خالد رمضان أمس، إن معلومة توفرت لديهم عن نقل شحنة من السلاح من شمال ‏كردفان إلى منزل المتهم الثاني، وبعد المتابعة تمت مداهمة منزل المتهم ‏وعثر على جوال به (24) بندقية كلاشنكوف و(779) طلقة ‏ و(36) خزنة وطبنجة، بالإضافة الي عربة كليك ولوري، ‏و(40) ألف جنيه، وقبض على المتهمين واقتيدوا إلى دائرة الاختصاص‏.

وأفاد الشاكي بموجب خطاب بحسب صحيفة آخر لحظة بأنه تم ضبط المتهمين الثلاثة ومن خلال ‏استجواب المتهم الاول أفاد بأنه قدم من شمال كردفان، وكان يقود عربة نيسان، شحن له شخص ‏سلاحاً وطلب منه أن يسلمه للمتهم الثاني في منزله بأم درمان، ‏وأقر بترحيله السلاح مقابل مبلغ (3) آلاف جنيه، ‏وأنه يعلم بأنه سلاح، ثم تم القبض ‏على المتهم الثاني، الذي أقام بإنزال الجوال ونفى علمه بالسلاح، فيما تم القبض على ‏المتهم الثالث، ونفى معرفته بالمتهم الثاني، موضحاً أنه أثناء ذلك حضر ‏أفراد المكافحة وتم تفتيش عربة كليك وضبط بداخلها مسدس، بالإضافة إلى ‏مبلغ مالي (40) ألف جنيه. وتم إرسال المعروضات للفحص وجاءت الإفادة بأنها صالحة للاستخدام وتعمل بكفاءة عالية، ‏وأن (الطبنجة) المضبوطة فشنك، لا تسبب أي أذى للشخص، وعقب الفراغ من التحريات ‏أمرت النيابة بتقديم المتهمين الثلاثة للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)