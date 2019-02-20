القبض على متهمين ضبطت بحوزتهم أسلحة

كشف عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني عن تفاصيل القبض على (3) متهمين بتجارة الأسلحة، ضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل منزل بأم درمان، وقال الشاكي عند مثوله بمحكمة مكافحة الإرهاب برئاسة القاضي خالد رمضان أمس، إن معلومة توفرت لديهم عن نقل شحنة من السلاح من شمال كردفان إلى منزل المتهم الثاني، وبعد المتابعة تمت مداهمة منزل المتهم وعثر على جوال به (24) بندقية كلاشنكوف و(779) طلقة و(36) خزنة وطبنجة، بالإضافة الي عربة كليك ولوري، و(40) ألف جنيه، وقبض على المتهمين واقتيدوا إلى دائرة الاختصاص.
وأفاد الشاكي بموجب خطاب بحسب صحيفة آخر لحظة بأنه تم ضبط المتهمين الثلاثة ومن خلال استجواب المتهم الاول أفاد بأنه قدم من شمال كردفان، وكان يقود عربة نيسان، شحن له شخص سلاحاً وطلب منه أن يسلمه للمتهم الثاني في منزله بأم درمان، وأقر بترحيله السلاح مقابل مبلغ (3) آلاف جنيه، وأنه يعلم بأنه سلاح، ثم تم القبض على المتهم الثاني، الذي أقام بإنزال الجوال ونفى علمه بالسلاح، فيما تم القبض على المتهم الثالث، ونفى معرفته بالمتهم الثاني، موضحاً أنه أثناء ذلك حضر أفراد المكافحة وتم تفتيش عربة كليك وضبط بداخلها مسدس، بالإضافة إلى مبلغ مالي (40) ألف جنيه. وتم إرسال المعروضات للفحص وجاءت الإفادة بأنها صالحة للاستخدام وتعمل بكفاءة عالية، وأن (الطبنجة) المضبوطة فشنك، لا تسبب أي أذى للشخص، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين الثلاثة للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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