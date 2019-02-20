الخرطوم وواشنطن تبحثان استئناف التحويلات البنكية

بحث رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى، مع الوفد الأميركي الزائر برئاسة المساعد الخاص للرئيس ترامب ومدير الشؤون الأفريقية بمجلس الأمن الأميركي، إمكانية دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين الواردة في مخرجات المرحلة الأولى للحوار الثنائي.

وأكد الوفد الأميركي خلال لقائه، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء، حرص بلاده على المضي قدماً في الحوار.

وأوضح وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل، في تصريحات صحفية، أن اللقاء تناول مسار الحوار السوداني الأميركي، مبيناً أن الوفد أكد حرص الولايات المتحدة الأميركية للمضي قدماً في الحوار.

وقال فيصل بحسب شبكة الشروق – إن رئيس مجلس الوزراء قدم شرحاً للوفد الأميركي حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد ورؤية الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أن الطرفين ناقشا إمكانية دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين والذي كان من مخرجات المرحلة الأولى للحوار السوداني الأميركي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)