الكهرباء: تدابير للحد من الإطفاء الشامل للشبكة

كشف وزير الموارد المائية والري والكهرباء م. خضر قسم السيد، عن إجراء تدابير فنية لتحسين الشبكة للحد من تكرار القطوعات المسببة للإطفاء الكامل بالشبكة وتحقيق استدامة التشغيل، منوهاً أن زيادة الأحمال أو خروجها سبب رئيسي في خروج الشبكة.

وأشار الوزير إلى أن هناك ترتيبات فنية مع الجانب الإثيوبي لتحقيق استدامة التشغيل في الكهرباء المنقولة عبر الخط الإثيوبي والتي تقدر بين 100 إلى 150 ميقاواط لتصل مستقبلاً إلى 300 ميقاواط.

وقال إن الوزارة بها كوادر هندسية وفنية تدير محطات الكهرباء كافة بكفاءة عالية.

وأضاف أن سد مروي يعمل بكفاءة عالية حيث تجاوز إنتاجه القدرة التصميمية في إنتاج الكهرباء بفضل تنفيذ مشروع تعلية سد الروصيرص، وأن الربط المصري سيدشن خلال شهر مارس المقبل بـ50 ميقاواط تتدرج تباعاً وصولاً إلى 300 ميقاواط، وأن الوزارة أكملت المطلوبات كافة.

وأكد الوزير في برنامج حواري بفضائية “النيل الأزرق” القيام ببرامج الصيانة الدورية للمحطات المائية والحرارية وانسياب الوقود في إطار الاستعدادات للصيف المقبل، وأن العمل في محطة قري (3) و بورتسودان يمضي بخطوات متقدمة، حيث يتوقع دخول المشروع الخدمة خلال العام الجاري 2019.

وأشار خضر بحسب ما نقلته الشروق – إلى الجهود المبذولة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)