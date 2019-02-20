إطلاق سراح أكثر من (2430) منذ بدء الاحتجاجات

كشفت مصادر عدلية أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في ديسمبر الماضي تجاوز(2430) من جملة (2650) ، فيما لا تزال بعض القضايا قيد التحري والمحاكمة.

وقالت المصادر في تصريح بحسب (smc) إن الأجهزة الأمنية عملت على إطلاق سراح الطلاب والنساء المعتقلين في الأحداث بأسرع ما يكون، إلا إذا كانت هناك إجراءات قانونية تجاه الذين تم تحويلهم إلى السلطات القانونية، نافية وجود أي عمليات تعذيب قد لحقت بالمعتقلين، قائلاً: إن الدليل على ذلك الإفادات الموثقة للمطلق سراحهم لوسائل الإعلام، مؤكدةً أن المعتقلين وجدوا المعاملة الكريمة والرعاية الصحية الجيدة.

وقالت إنها تحققت من وجود طرف ثالث يمارس القتل في التظاهرات بعد ورود بينات قوية في هذا الصدد، مبيناً أن بعض الوفيات للمواطنين داخل الاحتجاجات وبحسب التشريح أثبت أنها تمت بسلاح خرطوش لا تستخدمه القوات النظامية.

وأكدت المصادر انحسار الاحتجاجات بشكل كبير وذلك بعد أن تكشفت الكثير من المعلومات عن مخططات لاستهداف أمن واستقرار البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)