مدير المخابرات السوداني: أي مبادرة تخرج عن الشرعية مرفوضة

أوصد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني؛ الفريق صلاح عبد الله قوش؛ امام اي مبادرة للحل السياسي تخرج عن الشرعية.
وقال قوش في تنوير ادلى به امام البرلمان اليوم (الاربعاء) نيابة عن اللجنة العليا؛ هنالك عدد من المبادرات؛ ونرفض اي مبادارت لحل الازمة في البلاد خارج اطار الشرعية.
وتابع: اي مبادارت ينبغي ان تبنى على الشرعية الموجودة؛ وهي الدستور والقانون والبرلمان؛ ولامكان لاي خروج عن الشرعية.
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