عودة أعداد من النازحين إلى مناطقهم غرب الفاشر

أكد رئيس المجلس الأعلى لتعزيز السلام الاجتماعي بشمال دارفور ،صالح آدم إسحق، استعداد "مجلس تعزيز السلام" لدفع برامج وأطروحات النازحين بصفة عامة والشباب بوجه خاص فيما يتصل بتوفير الخدمات الضرورية للنازحين بمناطق العودة.

وأعلن اسحق ،لدى لقائه عدداً من رؤساء معسكرات النازحين بالولاية اليوم الأربعاء ،اعتزام المجلس القيام بزيارات ميدانية لجميع المعسكرات ومناطق العودة الطوعية للتعرف على القضايا والمشكلات التي تواجه العائدين والقاطنين بالمعسكرات، بحسب سونا.

من جانبه، أشار رئيس عمد معسكر أبوشوك للنازحين إلى قيام الإدارات الأهلية بالمعسكر تقوم بمساعٍ حميدة لتحقيق التصالحات ومعالجة المشكلات الاجتماعية، مبينا أن هناك أعدادا كبيرة من النازحين عادوا إلى مناطقهم بقرى غرب الفاشر وكورما وذلك بعد استقرار الأوضاع الأمنية وتنفيذ حملة جمع السلاح.