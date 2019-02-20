د.فيصل يؤكد أهمية التعليم في مكافحة الفقر

قطع مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن إبراهيم بأن قضية التعليم أولوية وأشار لأهمية التعليم في مكافحة الفقر وأوضح أنها محورية وأشار إلي أن التغيير الذي ننشده يتم بالتعليم ونوه للتحول الكبير الذي تم بسبب التعليم واثني علي دور ديوان الزكاة ودعمه للتعليم من خلال هذه المعينات ودعا لتعزيز هذا المشروع ورعاية الطلاب المستفيدين منه حتي نجني ثماره وأشار للاثر الكبير الذي يمكن أن يحدثه طلاب الخلاوي إذا ماوجدوا المزيد من الإهتمام بتعليمهم وتوفير معينات ذلك لهم وشدد علي ضرورة استشعار أهمية الزكاة وسط الطلاب.

وصف إبراهيم خلال مخاطبته يوم الاربعاء نفرة إسناد التعليم التي يقيمها ديوان الزكاة بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب السودانيين بتكلفة تجاوزت(٤٧١) مليون جنيه الشراكة بين الديوان واتحاد الطلاب بالقوية وأكد أن ثمرتها ستحدث الإستقرار التعليمي وأشار لدور الزكاة في مختلف المجالات بجميع أنحاء السودان وأكد أنه ظل يقوم بدور مهم ويمضي بخطي ثابته.



من جهتها أكدت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية المهندسة وداد يعقوب ضرورة إقامة منتديات مع الطلاب لمناقشة قضاياهم ومعرفة احتياجاتهم الضرورية وقطعت بإمكانية بناء الوطن من خلال الهمة التي تعمل بها القيادة وشددت علي أهمية إقامة منتدي مفتوح مع الطلاب ودعت للتمسك بالعزيمة والهمة من أجل تحقيق الغايات.واشارت وداد إلي أهمية التعليم الجيد وأكدت أنه يمكن أن يقتلع الفقر ونوهت لتخطيطهم مع وزارة التربية لتحقيق جودة التعليم ودعت للوصول للطلاب في المناطق البعيدة للجلوس معهم ومناقشة احتياجاتهم واشارت للشراكات التي حققتها وزارتها مع عدد من البلدان من أجل التعليم الجيد ودعت لمراجعة منهج الخلاوي بهدف تطويرها والاستفادة منهم وتفجير طاقاتهم.

من جانبه أكد وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم إبراهيم آدم ابراهيم علي الدور الكبير الذي ظلت يقوم به ديوان الزكاة ودعا للمحافظة علي مؤسسة الزكاة وقطع بأنها تقوم بدور كبير جدا في المجتمع ووصف تجربة الزكاة في السودان بالفريدة وأشار للمشروعات الكبيرة التي قام بها الاتحاد العام للطلاب السودانيين وأكد أنه لعب دور كبير خلال الفترة الماضية وبرأ الطلاب من الأحداث.



وأشار إبراهيم لاهتمام الدولة بالتعليم وأعلن إنتشار التعليم في كافة أنحاء البلاد وأوضح أن النسبة التي منحت للتعليم بلغت (١١%) وهي أكثر من النسبة المخصصة لهم في الميزانية وأكد علي الدور المهم للمعلمين وأشار إلي انهم ظلوا يعملون بعيدا عن التجاذبات السياسية ودعا لإبعاد التعليم والمعلمين من القضايا السياسية واثني علي دعم الدولة للوجبة المدرسية للتلاميذ وأوضح أنها تسهم في الحد من التسرب بالمدارس وأشار لوجود لجان تتمثل فيها وزارته يختص بقضايا الطلاب والمعلمين.

إلي ذلك أشار الأمين العام لديوان الزكاة الدكتور محمد عبدالرازق أن النفرة اتت هذه المرة قبل انطلاقة العام الدراسي لتحقيق العدالة في التوزيع وأكد انه تمت مضاعفة التكلفة خلال هذه المرة لأكثر من (١٠٠%) عن العام الماضي وأوضح أن الهدف الاساسي للديوان إخراج أكبر عدد من دائرة الفقر والحاجة للكفاية وقطع بان الأساس في ذلك الطالب وتابع لذا نعمل علي توفير هذه المعينات حتي نحدث استقرار في العملية التعليمة وتعهد بأن تكون هذه المعينات الاجود وأكد التزام برنامج الغذاء العالمي للمساهمة بذات المبلغ الذي يدفعه ديوان الزكاة من أجل استقرار الطلاب وحث المجتمع علي ضرورة المشاركة في مثل هذه المشروعات.



والتزم عبدالرزاق بإستمرار اهتمامهم بتوفير المعينات للطلاب المعاقين وأشار لتوفير سماعات ومواتر لهم وأعلن الإستمرار في زيادة هذا العدد وكشف عن المضي في دعم الخدمات وإنشاء المدارس واردف نستهدف مدارس الرحل في الولايات ونتكفل باحتياجات المعلمين الذين يجوبون معهم كافة مناطقهم.



وتعهد عبدالرازق بتحسين بيئة الخلاوي والتزم بإعادة صيانة وتأهيل هذه الخلاوي واثني علي شراكتهم مع إتحاد الطلاب وقال في سياستنا تمكين حافظ القرآن بالإنتاج وذلك من خلال اسنادهم حتي يكونوا منتجين للمساهمة في زيادة الإنتاج وأعلن إستمرار دعمهم للطلاب من خلال العديد من البرامج والمشروعات.



بدوره اتهم رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين المهندس عمار علاء الدين البعض بالزج بالطلاب في معارك سياسية فاشلة وأكد أن الطلاب ظلوا يقومون بدورهم تجاه الوطن وأشار إلي أن الحصة الوطن من خلال البناء والتعمير التي يقودها الطلاب ونوه الي أن عدد الطلاب يبلغ ٨مليون طالب سيعملون علي القيام بدورهم في مجتمعاتهم المختلفة واثني علي دعم ديوان الزكاة علي ماظل يقدمه للطلاب وتعهد بالسعي لنشر ثقافة الزكاة من خلال الانتشار الطلابي.واوضح أن الزكاة تمثل حق وحقيقية وأشار للعدالة في توزيع هذه المعينات للطلاب وأكد أن الاتحاد أطلق علي هذا العام عام نفرة إسناد التعليم