نائب رئيس الجمهورية يؤكد دعم الدولة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان

أكد نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر دعم الدولة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان ، وأمن علي ضرورة استقلاليتها بما يمكنها من الاضطلاع بدورها علي الوجه الامثل. وشدد سيادته لدي لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري رئيس المفوضية إيمان فتح الرحمن علي أهمية أن تأخذ العدالة مجراها وان يتم جبر الضرر لكل الذين تقدموا بشكاوي للمفوضية خلال الاحداث الاخيرة.

واوضحت رئيس المفوضية في تصريح صحفي أن اللقاء تناول دور المفوضية وكيفية تعاملها مع الشكوي التي قدمت لها خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وقالت إنها اطلعت نائب رئيس الجمهورية علي نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق التي كونتها المفوضية حول وفاة معلم خشم القربة.

وأبانت ايمان ان اللقاء تناول موقف الهيئات الأممية من الاحداث الاخيرة والتقارير التي رفعتها المفوضية للمفوض السامي والخبير المستقل لحقوق الإنسان وترتيبات زيارة وفد المفوضية لجنيف في الرابع من مارس المقبل.

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