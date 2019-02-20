رئيس الوزراء يلتقى بالوفد الأمريكي الزائر

التقى رئيس مجلس الوزراء القومي الأستاذ معتز موسى بمكتبه اليوم بالوفد الامريكي الزائر برئاسة المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومدير الشؤون الافريقيه بمجلس الامن الامريكي بحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل. وأوضح أسامة فيصل في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن اللقاء تناول مسار الحوار السوداني الأمريكي مبيناً أن الوفد أكد حرص الولايات المتحدة الأمريكية للمضي قدما في الحوار . وأوضح وزير الدولة بالخارجية أن رئيس مجلس الوزراء قدم شرحاً للوفد الأمريكي حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد ورؤية الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد . وأشار فيصل الى إن الطرفين ناقشا إمكانية دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين والذي كان من مخرجات المرحلة الأولى للحوار السوداني الأمريكي.

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