حصاد القمح مطلع مارس المقبل بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف رئيس تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي لمزارعي الجزيرة والمناقل عن انطلاقة بداية حصاد القمح في الأول من مارس القادم، في مساحة تقدر بـ(٣٧٥) ألف فدان قمح، بمتوسط إنتاجية متوقعة (١٢إلى ١٥) جوالاً، وقال الشامي إن المساحات ارتفعت نسبة لإعلان السعر التركيزي وتقليل التكلفة، وأبان تم الاتصال مع وزارة المالية وبنك السودان لتوفير السيولة لشراء فائض القمح من المزارعين، وأشار إلى بعض المساحات التي تمت حصادها عبر التمويل الذاتي، مشيراً إلى أنها لا تعطي المؤشرات الحقيقية للحصاد، مؤكداً توفير المواد البترولية وأكثر من (٣٠٠) حاصدة.

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