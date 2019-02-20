الرئيس الإيراني: التوترات مع أمريكا في ذروتها ومؤتمر وارسو فاشل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الرئيس حسن روحاني، الأربعاء، إن التوترات مع أمريكا بلغت “ذروتها”، واصفا مؤتمر وارسو للسلام الذي أقيم مؤخرا، بأنه “فاشل”

جاء ذلك وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن روحاني حين قال إن “الصراع بين إيران وأمريكا في ذروته حاليا. وأمريكا توظف كل قوتها ضدنا”.

وقال روحاني إن العلاقات نادرا ما بلغت هذا المستوى من التوتر من قبل.

واجتمع كبار المسؤولين من 60 دولة في وارسو حيث عبرت الولايات المتحدة عن أملها في زيادة الضغط على إيران. لكن وزراء خارجية من دول أوروبية كبيرة ما زالت ملتزمة باتفاق النووي لم يحضروا المؤتمر.

وقال روحاني: “هذا فشل آخر للسياسات الأمريكية في المنطقة. وكالات

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