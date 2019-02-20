22 نزيلاً يجلسون لامتحانات شهادة الأساس بالجزيرة

جلس 22 نزيلاً، يوم الأربعاء، لامتحانات شهادة مرحلة الأساس من داخل السجن الاتحادي بحاضرة ولاية الجزيرة ودمدني. ووقف المدير العام لشرطة الولاية اللواء شرطة إبراهيم محمد المهدي، على سير الامتحانات وتهيئة البيئة للممتحنين. وأثنى اللواء المهدي بحسب الشروق – خلال زيارته، على الدور الذي يضطلع به مجلس أمناء منظمة النزيل برئاسة علي النعيم محمد نور. Advertisements من جانبه، ثمن رئيس مجلس أمناء منظمة النزيل، رعاية ودعم رئاسة شرطة الولاية لمجهودات المنظمة، وقال إن الزيارة تعتبر دافعاَ معنوياً لمزيد من الجهد والعطاء في سبيل ترقية بيئة السجن للنزلاء وتوفير المناخ الملائم لهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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